Polizeibeamte suchten am Mittwoch auch in der Stendaler Innenstadt nach dem Mann. Foto: Antonius Wollmann

Der aus dem Maßregelvollzug Uchtspringe entflohene Mann wurde bei Naumburg von der Polizei festgenommen.

Uchtspringe/Naumburg (vs) l Ein 47-jähriger Insasse des Maßregelvollzugs in Uchtspringe hat einen begleiteten Ausgang in die Stendaler Innenstadt zur Flucht genutzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann bis zum Mittwochnachmittag nicht wieder aufgreifen. Nun konnte der Mann wieder zurück gebracht werden.

Wie die Polizeiinspektion Halle und Stendal mitteilten, sei der 47-Jährige in der Nacht zu Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle erwischt worden. Gegen 2.30 Uhr hielten Polizeibeamte einen Renault Clio auf der B180 bei Naumburg an. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich um den flüchtigen Mann aus Uchtspringe handelte. Zuvor soll er den Renault in Genthin gestohlen und damit seine Flucht fortgesetzt haben.

Er wurde noch in der Nacht in den Maßregelvollzug zurück gebracht.