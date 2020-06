Die Polizei Stendal sucht nach einem 47-jährigen Insassen des Maßregelvollzugs, der am Mittwochmittag in Stendal geflüchtet ist.

Stendal l Ein 47-jähriger Insasse des Maßregelvollzugs in Uchtspringe hat einen begleiteten Ausgang in die Stendaler Innenstadt zur Flucht genutzt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann bis zum Mittwochnachmittag nicht wieder aufgreifen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Tanja Köhnke befand sich der Gesuchte mit einem Pfleger in einem Optikergeschäft in der Breiten Straße. Von dort sei er gegen 11.15 Uhr zu Fuß geflüchtet. Ein Großaufgebot an Beamten durchsuchte daraufhin die Innenstadt, schaute in etlichen Geschäften nach dem Mann und fragte zudem Passanten nach eventuellen Beobachtungen. Ohne Erfolg – auch nach mehreren Stunden fehlte von dem Flüchtigen noch jede Spur.

Mehrfach verurteilter Betrüger

Eine Gefahr für die Bevölkerung geht von dem 47-Jährigen nach Einschätzung der Polizei nicht aus: Der Mann sei nicht als Gewalttäter bekannt, sondern sitze auf gerichtliche Anordnung wegen mehrerer Betrügereien sowie Drogendelikten im Maßregelvollzug Uchtspringe.

Etwa 1,80 Meter groß

Die Stendaler Polizei beschreibt den gesuchten 47-Jährigen wie folgt:

• 1,75 bis 1,80 Meter groß,

• schlanke Gestalt,

• dunkelbraune bis schwarze und an den Seiten rasierte Haare, Seitenscheitel,

• bekleidet mit dunklem T-Shirt mit Aufdruck, dunkler Hose sowie dunklen Schuhen mit weißer Sohle,

• er trägt vermutlich eine Brille mit roten Bügeln.

Hinweise auf den Mann nehmen das Polizeirevier Stendal (Telefon 03931/6850) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.