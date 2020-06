Erntezeit gleich Brandzeit? Gleich zwei Maschinen gingen bei Grieben in Flammen auf und weckten böse Erinnerungen.

Grieben (bsh) l Es passiert in der Erntezeit immer wieder. Am Dienstag (16. Juni) gegen 10.45 Uhr brannte bei 27 Grad Celsius Lufttemperatur ein Mähdrescher kurz vor Grieben aus. Die Rauchwolke war weithin sichtbar.

Erinnerung an Feuerwalze

Vorbeifahrende und Feuerwehrleute fühlten sich prompt an den dramatischen Großbrand vor fast einem Jahr in Bittkau erinnert. Dort war ein brennendes Gerät in der Strohernte der Auslöser für eine Feuerwalze gewesen, die sich durchs Dorf fraß, ein Wohnhaus vernichtete und weitere beschädigte. Diesmal konnten die Feuerwehrleute aus Grieben, Tangerhütte, Jerchel und Bittkau aber Schlimmeres verhindern.

Zunächst wurde der Mähdrescher gekühlt, dann mit einem Schaumteppich gelöscht. Nur einen Tag zuvor musste die Feuerwehr in Tangerhütte bereits ein anderes Fahrzeug löschen: Ein Radlader hatte bei Arbeiten auf einem Recyclinghof am Anfang der Gießereistraße Feuer gefangen und brannte aus.