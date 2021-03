Am Donnerstag war der Weg zu den Gärten am Stadtsee mit Steinen versperrt. Vorerst ist der Weg aber wieder frei.Foto: Rainer Klewitz

Weil ständig die Feuerwehrzufahrt zum Block an der Röxer Straße blockiert ist, hat die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft reagiert.

Stendal l Was da am Donnerstag plötzlich auf dem Weg lag und die Durchfahrt blockierte, waren im wahrsten Sinne des Wortes Steine des Anstoßes. Denn sie haben ein Gespräch angestoßen: das zwischen Rainer Klewitz und der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Was war passiert? Der Weg führt von der Röxer Straße bis zur Stadtseepromenade und wird von den dortigen Gartenbesitzern genutzt, die mit ihren Autos zu ihren Grundstücken fahren. Einer von ihnen ist Rainer Klewitz, der vor Jahren von seinem Vater den Garten geerbt hatte.



Als er am Donnerstag zum Garten wollte, lagen plötzlich große Feldsteine auf der Zufahrt und versperrten den Weg. Er hörte sich in der Nachbarschaft um, die Spur führte schnell zur SWG. Die hatte tatsächlich die Steine dort auf den Weg und auch am Rand hinlegen lassen. Der Grund: Entlang des Weges wird eifrig wild geparkt, die Rettungs- und Feuerwehrzufahrt dadurch stark eingeschränkt. Vor allem mit Blick auf den Wohnungsbrand vor einiger Zeit im SWG-Block, der direkt an besagter Zufahrt steht, sah sich der Großvermieter zum Handeln veranlasst. Denn alle Appelle und Hinweise haben bisher nicht gefruchtet. An Wochenenden ist es oftmals sogar so zugeparkt, dass die Gartenbesitzer kaum noch auf den Weg zu ihren Grundstücken einfahren können.



SWG musste ganzen Weg kaufen

„Und dabei wollen wir den Weg gar nicht“, sagte SWG-Geschäftsführer Daniel Jircik bei einem Vor-Ort-Treffen mit Rainer Klewitz am Freitagmittag. Die SWG wollte seinerzeit nur die Einfahrt zum Wohnblock erwerben, musste aber das komplette Flurstück nehmen, zu dem neben der Einfahrt der gesamte Weg zu den Gärten gehört. Darum bot Daniel Jircik den Gartenbesitzern spontan an, den Weg erwerben zu können. Die bessere Lösung wäre aber, wenn die Hansestadt Stendal den Weg kaufen würde, der auch von vielen Spaziergängern als Weg zum Stadtsee genutzt wird.



Vor dem Treffen am Freitag waren die Steine vom Weg entfernt worden, die Gartengrundstücke sind wieder erreichbar. Das soll vorerst so bleiben. Parallel wird versucht, das Wildparken in den Griff zu bekommen. Nach konkreten Hinweisen auf Verstöße mit verwendbaren Daten kann die SWG aktiv werden – erst mit mahnendem Schreiben und einer Unterlassungserklärung, bei wiederholtem Verstoß wird dann zur Kasse gebeten.



Das Parkproblem im Bereich der Einfahrt zum Wohnblock und im vorderen Bereich des Weges zu den Gärten, hat die SWG auch bei der künftigen Gestaltung im Blick. Denn geplant sei, so Daniel Jircik, in ein oder zwei Jahren die Außenanlagen zu machen. Dann könnten gleich höhere Borde gesetzt werden, um das Parken zu erschweren.



Provokante Aktion bringt miteinander ins Gespräch

Möglich wären vielleicht Poller, doch die würden das Problem auch nicht lösen, befürchtet Rainer Klewitz: „Dann denken die Leute, dahinter kommt nur ein Fußweg und parken weiter davor.“ In den Gesprächen könnte es auch um ein Wegerecht für die Gartenbesitzer gehen. Die gemeinsame Problemlösung soll fortgesetzt werden, versprach Daniel Jircik. Die Aktion mit den Steinen sei „anfangs provokant gewesen“, räumte er ein, „aber sie hat einen Vorteil: Wir sind miteinander ins Gespräch gekommen.“