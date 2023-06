Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Wie das Feuerwehrgerätehaus in Stendal da so in der Sonne liegt, scheint die Welt in Ordnung zu sein. Doch der Eindruck täuscht womöglich. Nach den Austritten von zeitweilig bis zu zwölf Mitgliedern aus der Ortsfeuerwehr Stendal ist es zwar etwas ruhiger geworden. Doch die Konflikte sind nicht aus der Welt geschafft.