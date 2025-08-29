Neustart: Auf der Eichholzer Koppel wird am 6. und 7. Septemver wieder zu Rock und Kaffee eingeladen. Wie ganz Eichholz sich auf das Fest vorbereitet und auf welche musikalischen und sportlichen Highlights sich Gäste freuen dürfen.

Zwei Tage „Rock auf der Koppel“ in Eichholz: Das ganze Dorf ist involviert

El Ab Surdo werden zum "Rock auf der Koppel" in Eichholz auch wieder trommeln.

Eichholz. - Nachdem im vergangenen die Veranstaltung abgesagt wurde, soll in diesem Jahr die Eichholzer Koppel wieder gerockt werden. Am 6. und 7. September wird Eichholz dafür Kopf stehen. Und nicht nur der Rockabend findet am Sonnabendabend auf der Koppel statt, sondern auch wieder das Café am Sonntagnachmittag.

Lesen Sie auch: Feiern im Doppelpack „Rock auf der Koppel“ und Kirchenfest in Eichholz: Das erwartet die Besucher

Der Heimatverein Landleben Leps-Kermen-Eichholz, der inzwischen mit Detlev Pöls einen neuen Vorsitzenden hat, tritt als Veranstalter auf. Die Ortschaft steht ebenfalls dahinter und Ortsbürgermeisterin Marita Tiepelmann erledigte das „Formelle“.

„Das ganze Dorf ist involviert“, sagt Birgit Wesenberg, die ihre Koppel zur Verfügung stellt. Die Eichholzer – mit Unterstützung aus Leps und Kermen – werden am Grill und hinter der Kuchentheke stehen, die Kuchen backen, aufbauen, abbauen und auch sonst mit anpacken.

Rock auf der Koppel in Eichholz bei Zerbst: Fünf Bands rocken am Samstag

Für den Samstagabend sieht das Line up fünf Bands vor, die dem Publikum ordentlich einheizen wollen. Tom & Teachers sind dabei neu auf der Koppel, aber in Zerbst keine Unbekannten. Mit den Revivals steht Christian Bombach aus Eichholz gemeinsam mit Udo Johannes und Burkhardt Woyth auf der Bühne. Sie spielen Oldies der 80er und 90er Jahre.

Burkhard & Fred, die auch schon mal da waren, präsentieren Songs von Smokie, Westernhagen und internationalen Sängern. Für Rock & Pop stehen aber auch „Unbeschwert“ auf der Bühne und natürlich erklingen auch die Trommeln von El ab Surdo. Die Sambaband aus Zerbst gehört in Eichholz immer zum Programm.

Abendveranstaltung Rock auf der Koppel: Eintritt 10 Euro

Für die Abendveranstaltung wird ein Eintrittsgeld von 10 Euro für Erwachsene erhoben, 16- bis 18-Jährige zahlen nur die Hälfte. Tom Hebäcker unterstützt den Veranstalter nicht nur mit dem Equipment sondern wartet auch mit einigen Spezialitäten auf.

Mit zwei großen Zelten wird auf dem Gelände an dem Wochenende für ausreichend Schatten- und Regenplätze gesorgt sein.

Familenprogramm mit sportlichen Highlights am Sonntag: Eichholz-Cup hat Premiere

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Volleyballturnier. Vier Teams werden sich spannende Matches am Netz liefern. Erstmalig wird ein Pokal – der Eichholz-Cup 2025 – an den Sieger verliehen. Am Nachmittag startet das bunte Treiben dann um 14 Uhr bei freiem Eintritt. Das Kuchenbüffet wird keine Wünsche offen lassen.

Außerdem gibt es an dem Nachmittag allerhand zu erleben für die Ohren und für’s Auge – angefangen von Bernd, dem Geiger, über die Tanzkinder der Steutzer Grundschule, die Eichholzer Line Dancer, den Chor der Zerbster Grundschule An der Stadtmauer oder den Walternienburger Chor.

Familienprogramm mit Bogenschießen und mehr

Bei den Walternienburger Burgschützen kann das Bogenschießen probiert werden, es gibt Hüpfburgen und Kinderbelustigungen mit dem Veranstaltungsservice Meik Baier. Geparkt werden kann im Dorf oder auf der Wiese, die Martin Kiehne zur Verfügung stellt.

Eine solche Veranstaltung muss natürlich finanziert werden. Hier geht der Dank der Veranstalter an die Sponsoren, die das Ganze erst möglich machen.