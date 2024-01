Im Feuerwehrmuseum Sachsen-Anhalt in Stendal hat die Feuerwehrhistorie seit 30 Jahren ein Zuhause. Das Museum ist auch ein regionalen Faktor für den Tourismus.

Feuerwehrmuseum in Stendal entwickelt sich zum Besuchermagnet

Michael Schneider, Leiter des Feuerwehrmuseums Sachsen-Anhalt in Stendal, führt die Besucher durch die Sammlung historischer Feuerwehrfahrzeuge. Einsteigen und anfassen ist ausdrücklich erlaubt.

Stendal - Auch wenn es in den Wintermonaten etwas ruhiger läuft und es keine regelmäßigen Öffnungszeiten gibt, kann sich Michael Schneider immer über Besucher im Feuerwehrmuseum Sachsen-Anhalt in Stendal freuen. Einige melden sich an, andere kommen einfach spontan. Kein Problem für den Museumsleiter: „Wenn das Tor offen ist, sind Besucher willkommen.“