Frauen-Café: Was soll sich in Stendal für Frauen verbessern?

Im Stadtteilbüro am Stadtsee in Stendal findet ab sofort einmal monatlich das Frauen-Café statt.

Stendal - Ein lautes Murmeln füllt den Raum der Kunstplatte in der Adolph-Menzel-Straße in Stendal-Stadtsee. An einem Tisch, der wie ein „U“ aufgebaut ist, sitzen rund 30 Frauen und erzählen sich gegenseitig aus ihrem Leben. Die Stimmung ist ausgelassen beim ersten Frauen-Café in Stendal-Stadtsee.