Friedrich Wilhelm Fälker nahm beim Heimatbesuch auf der von ihm spendierten Rosenbogen-Sitzbank in Bismark Platz.

Bismark. - Zwölf Jahre ist Friedrich Wilhelm Fälker in Bismark aufgewachsen, ehe es ihn und seine Familie in den Westen zog. Seine Wurzeln hat der ehemalige Fliesenlegermeister allerdings nie vergessen. Erst kürzlich weilte er wieder für einige Tage in seiner Geburtsstadt im Herzen der Altmark.