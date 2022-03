Für die Familie von Chile über Berlin nach Arneburg

Stendal - Geboren ist Erisch Marcello Schliebener Vera, den alle Erich nennen, in Chile. Und tätig ist der heute 46-Jährige als Prozessingenieur im Arneburger Zellstoffwerk von Mercer Stendal. Die Arbeit an Zellstoff und Papier wurde ihm dabei bereits in die Wiege gelegt, da sein Vater in einer Papierfabrik gearbeitet hat. Sogar auf deutsche Wurzeln kann er zurückblicken. „Mein Großvater ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Chile geflüchtet“, berichtet Erisch Marcello Schliebener Vera.