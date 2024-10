Der Glasfaser-Ausbau zur Erschließung des Zentrums Tangermünde wird nach Unstimmigkeiten mit neuem Tiefbauunternehmen fortgesetzt. Wie man sich an das Netz anschließen lässt.

Für die Tangermünde ist jetzt ebenfalls schnelles Internet in Sicht

Glasfaserausbau in Tangermünde

Über diese dünnen Fasern wird Hochgeschwindigkeitsinternet in die Häuser gebracht. Für die meisten Tangermünder ist dieses Angebot zum Greifen nahe.

Tangermünde. - Der Glasfaser-Ausbau in Tangermünde geht in die nächste Runde. Die zwischenzeitlichen „Stolpersteine“ sind aus dem Weg geräumt. Jetzt geht es darum, weitere Haushalte an das schnelle Internet zu bekommen.