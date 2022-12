Für Tangermünder DRK-Pflegeheim entsteht ein Ersatzneubau

Von außen betrachtet macht der Ersatzneubau für das DRK-Altenpflegeheim Tangermünde den Eindruck, als könnte in kurzer Zeit der Umzug stattfinden. Doch der Schein trügt. Es gibt noch viel zu tun.

Tangermünde - Als der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für die östliche Altmark vor wenigen Jahren die Pläne schmiedete, in Tangermünde für die Senioren ein neues Domizil zu errichten, waren die Zeiten noch völlig anders. Die Gegenwart hat das Vorhaben eingeholt. Am Ergebnis wird sich jedoch nichts ändern, lediglich am Zeitplan.