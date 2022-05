Gartenmesse: Neue Trends auf Schloss Döbbelin entdecken

Stendal - In der malerischen Kulisse duftet es zuhauf nach Blumen. Bestes Zeichen, dass im Park auf Schloss Döbbelin bei Stendal die weit und breit größte Gartenmesse stattfindet.

Zwischen all den Ständen wimmelt es von Menschen. Auf dem Gelände des Bismarck-Schlosses in Döbbelin lädt die Agentur LebensArt zur Messe ein. Bereits zur Eröffnung am Freitag (13. Mai) waren Tausende Besucher aus nah und fern angereist, um neue Trends für Garten, Hof und Haus zu entdecken. Auch die Modebewussten sind auf ihre Kosten gekommen.

Noch bis Sonntag (15. Mai) können Messebesucher täglich zwischen 10 und 18 Uhr auf dem großen Parkgelände am Schloss bei rund 120 Ausstellern alles von Gartenpflanzen über Dekoration, Möbel, Haushaltsgeräte, Grillgeräte und Holzöfen bis hin zum Whirlpool erwerben. Die Anbieter kommen aus dem In- und Ausland, einige aus der Region. Für abwechslungsreiche und kulinarische Verpflegung ist gesorgt. Der Eintritt kostet neun Euro, inklusive Parkgebühr.