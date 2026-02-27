Warum Jana Feißel mit einer eigenen Ergotherapie-Praxis im kleinen Altmarkdorf Käthen den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.

Wenn Jana Feißel (links) heute erstmals ihre neue Praxis für Ergotherapie in Käthen für die Öffentlichkeit zugänglich macht, ist auch ihre Angestellte und langjährige Arbeitskollegin Diana Schönberg dabei.

Käthen. - „Nach 18 Jahren habe ich jetzt einfach den Wunsch verspürt, mich selbstständig zu machen“, antwortet Jana Feißel auf die Frage, warum sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. Im kleinen Altmarkdorf Käthen eröffnet die 40-jährige Mutter einer Tochter am heutigen Freitag, 27. Februar, ihre eigene Praxis für Ergotherapie.