Neues Angebot in Käthen Geballte Frauenpower auf dem flachen Land
Warum Jana Feißel mit einer eigenen Ergotherapie-Praxis im kleinen Altmarkdorf Käthen den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.
Aktualisiert: 27.02.2026, 11:21
Käthen. - „Nach 18 Jahren habe ich jetzt einfach den Wunsch verspürt, mich selbstständig zu machen“, antwortet Jana Feißel auf die Frage, warum sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. Im kleinen Altmarkdorf Käthen eröffnet die 40-jährige Mutter einer Tochter am heutigen Freitag, 27. Februar, ihre eigene Praxis für Ergotherapie.