Nach dem Theaterstück „GeminEye“ diskutierten Schüler in Halberstadt über Künstliche Intelligenz und Social Media. Zwischen Begeisterung und Sorge zeigte sich: KI ist längst Teil ihres Alltags – und wirft viele Fragen auf.

Theaterstück trifft den Nerv der Zeit: Jugendliche in Halberstadt sprechen über KI und Social Media

Künstliche Intelligenz ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken.

Halberstadt. - Vor einigen Jahren klang das, was Künstliche Intelligenz heute kann, noch utopisch. Doch das Tempo des digitalen Wandels ist rasant. Darüber haben Schüler im Anschluss an das Theaterstück „GeminEye“ mit der Regisseurin Rosmarie Vogtenhuber-Freitag gesprochen. Zentrale Thema waren Künstliche Intelligenz und Social Media.