Tierschutz Gefahr durch Gift: Tierfreundin warnt Katzenhalter rund um Tangerhütte

Weil in den vergangenen Wochen gehäuft Katzen mit Vergiftungserscheinungen in der Tierarztpraxis landen, in der auch Janine Schweighofer arbeitet, will die junge Frau aus Tangerhütte Tierhalter warnen. Sie rät vor allem dazu, die Tiere warm zu halten. Warum, erklärt sie im Folgenden.