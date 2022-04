Restaurierung Generalüberholte Metalltore am Neuen Schloss in Tangerhütte sind noch Rostschutzrot / Abstimmung mit Denkmalschutz läuft

Die großen, schweren Metalltore am Neuen Schloss in Tangerhütte sind aus der Werkstatt von Metallbaukünstler Sebastian Anastasov in Hundisburg zurück. Die Farbe, die sie jetzt haben, wird aber nicht so bleiben.