Das Landgericht Stendal erklärt den Kaufvertrag für das Baugebiet „Sonnenblick“ für „nichtig“. Eine Revision ist möglich.

Stendal l Eine Schlappe für jene, die nun endlich im Stendaler Norden mit der Wohnbebauung beginnen wollten. Der Kaufvertrag für ein 1,4 Hektar großes Grundstück zwischen der Stadtverwaltung und dem Investor PUI GbR ist gestern vom Landgericht für „nichtig“ erklärt worden. Der Preis von 100.000 Euro liege mit mehr als 200.000 Euro weit unter dem damaligen Verkehrswert, den ein Gutachter auf 334.000 Euro geschätzt hat. Die Stadt habe, so Richter Michael Steenbuck, Vorsitzender der Zivilkammer 1 am Landgericht Stendal, ihr Vermögen regelrecht verschleudert.



Mit dem Urteil wären der Kaufvertrag, dem der Stadtrat am 3. September 2018 zustimmte, ungültig und auch die zuletzt gefassten Beschlüsse des Rates zum Bebauungsplan „Zum Sonnenblick“ hinfällig. Vorausgesetzt, das Urteil erlangt Rechtskraft. Denn noch besteht die Möglichkeit für eine Berufung und somit eine Weiterverhandlung am Oberlandesgericht Naumburg oder gar am Bundesgerichtshof in Karlsruhe.



Das Zivilverfahren läuft bereits seit 2019, ausgelöst durch die Firma Sewe Tief- und Rohrleitungsbau/Anlagentechnik GmbH. Sie hatte damals 25.000 Euro mehr als die PUI GbR geboten und kam nicht zum Zug. Sie befand, dass das Grundstück unter Wert verkauft wurde und verklagte darum die Hansestadt Stendal.



26 Wohneinheiten sollen entstehen

Die Investoren, die auf dem Brachland 26 Wohneinheiten errichten möchten, zweifeln, wie auch die Stadt, nach wie vor das Gutachten an. Nach Volksstimme-Informationen gehen die Investoren davon aus, dass, wie Steenbuck anklingen ließ, das Urteil angefochten wird. Als Begründung nannte der Richter, dass der Streitwert die Maßgabe von 20.000 Euro „bei weitem übersteigt“. Ob die Stadt Stendal in Berufung geht, dazu gab es gestern keine Aussage. „Nein, auch kein Statement“, hieß es auf Nachfrage im Rathaus. Man wolle „erst die Urteilsbegründung auf dem Tisch haben und dann eine Entscheidung prüfen“, so Pressesprecher Armin Fischbach.



Im Gerichtssaal zur Verkündung selbst war niemand aus der Stadtverwaltung anwesend. Anders auf der Klägerbank, wo Sewe-Geschäftsführer Christian Röhl saß. Er zeigte sich zufrieden. „Das Urteil unterstützt völlig unsere Sichtweise“, so der Unternehmer. Es sei aus seiner Sicht eine „reine wirtschaftliche Entscheidung“, die nun den Weg frei macht, für einen „rechtskonformen Verkauf“.



Röhl, der auch Mitglied des Stadtrats (Freie Stadträte Stendal) ist, sagte auf Nachfrage: Er habe weiter Interesse an einem Grundstückserwerb.



Geringe Verkaufssumme angemahnt

Genugtuung fühlte nach eigenem Bekunden SDP-Stadtrat Peter Ludwig. Er verfolgte die Verkündung im Gerichtssaal und sprach von einem gerechten Urteil für die Bürger der Stadt. Seine Fraktion habe stets die zu geringe Verkaufssumme angemahnt. „Die 200.000 Euro mehr hätten gut in soziale Projekte investiert werden können“, so Ludwig.



Die Kosten des Verfahrens, rund 33.000 Euro tragen die Stadt (76 Prozent) und Sewe (24 Prozent).