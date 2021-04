Glasfaserkabel für Stendal aus Österreich

Stendal

Mitarbeiter einer österreichischen Fachfirma verlegen momentan Glasfaserleitungen in der Stendaler Kernstadt und in den Ortsteilen. Gestern waren sie an der Osterburger Straße zwischen Stendal und Borstel tätig. Auch am Haferbreiter Weg und am Birkenweg sind die Kabel, die eine schnelle Internetverbindung ermöglichen sollen, bereits verlegt worden.

Auftraggeber ist nach Informationen der Volksstimme das Telekommunikationsunternehmen Vodafone. Bereits im Dezember hatten die Arbeiten begonnen. Nach einer Pause im Winter ist die Tätigkeit im März wieder aufgenommen worden, um in der kommenden Woche zum Abschluss gebracht zu werden.

Bei dem Verfahren handelt es sich um das sogenannte Nano-Trenching. Dabei werden die Kabel nur noch in die Asphaltdecken eingebracht, ohne dass Straßen oder Radwege aufgerissen werden.