Handwerker und Bauern protestieren mit Autokorso in Stendal

Handwerker und Bauern protestieren in Stendal gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Es waren unter anderem Traktoren und Lkw unterwegs.

Ein Großaufgebot von Handwerkern versammelte sich am Freitagnachmittag in Stendal, um an einem angekündigten Autokorso teilzunehmen. Zahlreiche Autofahrer, Speditionsunternehmen, Lkw, Bagger und Traktoren waren auf der Straße. Landwirte und andere Menschen solidarisierten sich mit dem Protest.

Mit Flatterband, Deutschlandflaggen und viel Lärm umrundeten die Teilnehmer den Stadtkern, um ihren Ärger über die Sparpläne der Bundesregierung zu zeigen. An einigen Kreuzungen kam es zu kurzzeitigen Rückstaus, die sich aber nach wenigen Minuten auflösten.

Mit Deutschlandflaggen und Flatterband bekunden die Menschen des Autokorsos in Stendal ihre Solidarität. Foto: Tobias Hofbauer

Abfahrt und Ende für den Protest war der Schützenplatz in Stendal. Foto: Tobias Hofbauer

Zum Abschluss des Protests trafen sich die Teilnehmer zu einem Mahnfeuer auf dem Schützenplatz.