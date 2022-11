Handyparken in Stendal bereits vor offiziellem Start möglich

Stendal - Stendal wird ein Stückchen moderner. Was in Städten wie Magdeburg, Tangermünde und Osterburg längst möglich ist, wird in der kommenden Woche in der Hansestadt offiziell eingeführt: die Möglichkeit, mit dem Handy Parktickets zu bezahlen. Auf der App des Anbieters ist das Zahlen für Parktickets in Stendal bereits möglich.