Hauptbahnhof Stendal: Für Millionen saniert, doch kein Geld fürs Klo

Ein besch... erster Eindruck: Das Toilettenhäuschen am Stendaler Busbahnhof ist mit Graffiti beschmiert und macht allgemein einen ungepflegten Eindruck. In den umliegenden Gebüschen liegt Müll.

Stendal - Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, besagt eine viel zitierte Binsenweisheit. Und das gilt selbstverständlich auch für Städte. Für all jene Besucher Stendals, die nicht mit dem Auto an- oder durchreisen, ist der Hauptbahnhof in der Regel ihr erster (und oft auch einziger) flüchtiger Referenzpunkt. Immerhin 6000 Menschen nutzen den Stendaler Bahnhof täglich.

Dass ein vernachlässigtes und unpraktisches Bahnhofsgebäude das Potenzial hat, Reisenden die ganze Stadt zu vermiesen, haben die Stendaler verstanden. Für gut 18 Millionen Euro wurde der Hauptbahnhof in den letzten drei Jahren gründlich saniert. Und es wurde an alles gedacht: Den Röxer Tunnel hat man zugunsten eines modernen Fußgängertunnels zugeschüttet, die Bahnsteige wurden neu errichtet und barrierefrei gestaltet. Es gibt neue Sitzbänke, Windschutzwände, Aufzüge und Vitrinen. Nur eines haben die Planungsverantwortlichen vergessen: das Klo.

Bahnhof Stendal: Toiletten bleiben ein großes Problem

Wobei, so ganz stimmt das nicht. „Die Mieter (der Geschäftsflächen, Anm. d. Red.) haben in den jeweiligen Mietbereichen eigene Toiletten, welche sich aber nicht im öffentlichen Raum befinden“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Des Weiteren sei ja eine Toilette am Busbahnhof vorhanden. Schilder an den Bahnsteigen und in der Bahnhofshalle weisen auf das Klohäuschen im Windschatten der zentralen Bushaltestelle hin.

Hier entlang! Ein Pappschild bringt Suchende auf die richtige Fährte... Foto: Yulian Ide

... vorausgesetzt, sie haben drei 10-Cent-Stücke parat. Foto: Yulian Ide

Vom hintersten Gleis 6 müssen Reisende immerhin etwa 200 Meter Fußweg zurücklegen. Für junge Menschen ohne Einschränkungen ist das sicherlich kein Problem. Gerade für ältere und gehbehinderte Fahrgäste sind 400 Meter aber möglicherweise sehr wohl zu weit für einen Toilettengang – erst recht, wenn sie ortsfremd sind oder es draußen regnet.

Toiletten am Bahnhof Stendal: Weit weg und meist dreckig

Denn leicht auffindbar ist das frei stehende Klohäuschen nicht, und außerdem weist kein Schild im Bahnhof oder an den Gleisen die Fahrgäste darauf hin, dass sie exakt drei 10-Cent-Münzen in den Münzschlitz werfen müssen, um die ersehnte Pinkelpause antreten zu dürfen. Sollte man nun aber etwa nur 20-Cent-Stücke dabei haben, muss man erstmal wieder zurück in den Bahnhof gehen und hoffen, dass die Verkäufer in einem der Bahnhofsgeschäfte bereit und willens sind, das Geld zu wechseln.

Ein Alptraum aus blindem Chrom, verkalkten Fliesen und Urinstein: Die Toiletten am Stendaler Busbahnhof erinnern an Gefängniszellen Foto: Yulian Ide

Spieglein, Spieglein, an der Wand, wieso hat noch niemand die Probleme mit diesem Bahnhofsklo erkannt? Foto: Yulian Ide

Einige werden sich die Dringlichkeit ihres Geschäfts bis dahin überlegt haben und resigniert am Gleis ausharren, bis ihr Zug samt Zugtoilette einfährt. Und damit sind sie möglicherweise gut beraten. In der Vergangenheit haben genügend andere ihr Geschäft nämlich schon an Ort und Stelle im Gebüsch rund um das Klohäuschen erledigt. Und selbst wenn sich die Türen zu den Toilettenräumen öffnen lassen, bieten sie nur unwesentlich mehr Komfort als die Hecken am Straßenrand.

Dabei gab es bis zu Beginn der Bauarbeiten ein Bahnhofsklo auf Gleis 1, direkt neben der Bahnhofsmission, die aber laut Pressestelle der Deutschen Bahn „kein Projektbestandteil“ der Umbauarbeiten waren. Warum, bleibt offen. Immerhin: Man sei in Gesprächen mit einem Dienstleister, die WCs wieder in Betrieb zu nehmen. Vielleicht gibt es also demnächst auf Bahnsteig 1 doch noch eine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Vor dem Umbau gab es Toiletten auf dem Bahnsteig 1. Aus ungeklärten Gründen wurden diese zugunsten des Klos am Busbahnhof aufgegeben. Foto: Yulian Ide

Kommentar von Yulian Ide: „Die Planung war ein Griff ins Klo“

„Die Planung der Sanitäranlagen im Zuge der Modernisierungsarbeiten am Stendaler Hauptbahnhof kann man nur als Griff ins Klo bezeichnen.

Die mit Graffiti beschmierten Wände, die verdreckten Metallpissoirs und -toiletten ohne Brille, den Unrat in den Büschen und den beißenden Gestank nach Fäkalien im Klohäuschen an Stendals Busbahnhof würde man selbst Gefängnisinsassen nicht zumuten wollen, geschweige denn Gästen der Stadt, die an diesem Unort vielleicht zum ersten Mal ihren bevorstehenden Besuch in der Hansestadt reflektieren.

Zugegeben, Bahnhofsklos sind auch anderswo keine Wellnessoasen. Aber wer vielleicht aus den Ballungszentren nach Stendal gereist ist, um das pittoreske Kleinstadtleben fernab aller Übel der Metropolen zu genießen, wird hier im buchstäblichen Sinne auf den Pott gesetzt: Stendal kann nämlich auch Großstadt! Zumindest wenn es um die Hygiene unserer Bahnhofstoilette geht.“