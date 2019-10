Die Arbeiten zur Schadensbehebung dauern am Samstag wohl noch bis in den frühen Abend. Foto: Nora Knappe

In der Breiten Straße in Stendal hat es am Samstagmorgen einen Rohrbruch gegeben. Die Arbeiten zur Schadensbehebung laufen.

Stendal (nk) l In der Fußgängerzone in der Breiten Straße in Stendal hat es am frühen Morgen gegen 6 Uhr einen Rohrbruch gegeben. Seither ist die Wasserversorgung zwischen Marienkirchstraße und Poststraße unterbrochen, wie ein Stadtwerke-Mitarbeiter mitteilt. Als Ursache der Havarie sei ein Schalenbruch am Rohr ausgemacht worden, das Trinkwasserrohr müsse nun auf einer Länge von sechs Metern ausgetauscht werden. Für Fußgänger ist Platz Die Arbeiten zur Schadensbehebung sollen bis zum frühen Abend andauern. Fußgänger kommen derweil trotzdem durch die Einkaufsmeile, denn die Baustelle nimmt nicht die ganze Breite der Straße ein.

