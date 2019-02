63 Mitglieder zählt der Stendaler Heimat- und Wanderverein.

Stendal l Schau an! Im Vorjahr schafften es Mitglieder des Stendaler Heimat- und Wandervereins sogar ins Fernsehen. Bei einem Ausflug in die Prignitz zum Knieperessen – dem Nationalgericht dieser Region, unter anderem mit Sauergemüse, Eisbein, Lungenwurst – fingen sie in einer Kleinbahn die Kameras eines Regionalsenders ein. Daran erinnerte die alte und neue Vereinsvorsitzende, Dörte Hesse, während der Jahresversammlung in der Vorwoche.

Langweilig dürfte es den Mitgliedern im Jahr 2018 nicht geworden sein, listete Hesse doch eine Vielzahl von absolvierten Touren auf. Die führten sie bis in die Niederlande – zum größten Blumenpark der Welt mit sieben Millionen Blumen – und nach Polen. Aber oft und gern auch in die hiesige Region. So informierten sie sich im Stendaler Stadtarchiv über die Stadtgeschichte in den Jahren 1963 bis 1974, erkundeten den Spargelhof in Plätz und – so Hesse – „lernten mit Groß Schwechten einen weiteren Stendaler Ortsteil kennen“.

Spreewald, Helgoland und Lindtorf

Erstmals veranstaltete der Verein eine Fahrt ins Blaue. Angesteuert wurde das Müritzstädtchen Waren, wo die Altmärker unter anderem ein Museumsbesuch und eine Schifffahrt erwartete. „Ein voller Erfolg!“, schätzte die Vorsitzende ein.

Eine Fahrt ins Blaue soll es nach den guten Erfahrungen auch in diesem Jahr geben. Im April. Das Veranstaltungsjahr hat für die Heimat- und Wanderfreunde aber längst begonnen. Mit einem Lampionumzug und einem Schlachtefest. „Wir sind mittendrin“, befand Hesse. Und dann ging sie auf weitere Vorhaben ein. Dazu zählen ein Besuch des Friedrichstadtpalastes in Berlin, eine Mehrtagesfahrt in den Spreewald, eine Floßfahrt in Parey, Grillen in Lindtorf, eine Tour nach Helgoland. „Hoffen wir, dass Gesundheit und Geldbeutel mitmachen“, wünschte Hesse den Vereinsmitglieder und sich.

Dörte Hesse weiter an der Spitze

Die Zahl der Mitglieder ist in den vergangenen Monaten recht stabil. 65 wurden zu Beginn 2018 gezählt, jetzt sind es 63. Vier von ihnen sind übri­gens älter als 90 Jahre und haben damit automatisch den Status der Ehrenmitgliedschaft erreicht.

Keine Veränderung gibt es im Vorstand. Der Verein wählte bei der Jahresversammlung Dörte Hesse erneut zur Vorsitzenden und bestätigte auch die weiteren Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern. Stellvertretende Vorsitzende ist Christine Katzur, Schatzmeisterin Ingeborg Kegel, Schriftführer Fred-Jürgen Möhring; als Beisitzer fungieren Ilse Völz und Ludwig Reinig. Die Revisionskommission bilden Helga Nahrstedt und Rita Hoffmann.