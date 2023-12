Das Hochwasser ist in Stendal angekommen. So ordnet die Kreisverwaltung die Situation ein.

Hochwasser in Stendal - Wiesen überflutet, Keller unter Wasser

Stendal - Sie könnten scherzhaft als Stendaler Seenplatte bezeichnet werden: die großen Wiesen in Wahrburg. Die Uchte ist in dem Stendaler Ortsteil über die Ufer getreten. Stadtsee und Schwanenteich sind ebenfalls gut gefüllt. Der Anblick besonders am Stadtsee wirkt bedrohlich.