Die Flächen an der künftigen Autobahntrasse zwischen Schinne und Neuendorf am Speck stehen derzeit komplett unter Wasser.

Kläden/Schinne. - Die Regenfälle der zurückliegenden Wochen haben auch in der Einheitsgemeinde Bismark im Kreis Stendal ihre Spuren hinterlassen. An den Weihnachtsfeiertagen entstanden unter anderem Aufnahmen am Klädener Köhnsee und an der künftigen Autobahntrasse zwischen Schinne und Neuendorf am Speck.