EIL:
Dompfarrer glücklich und nervös „Ich bekam weiche Knie“: 5,4 Millionen Euro für Sanierung des Stendaler Doms
Dompfarrer Markus Schütte aus Stendal ist glücklich, aber auch nervös: Für die restliche Sanierung segnet das Land Sachsen-Anhalt den Dom mit einem Geldregen in Höhe von 5,4 Millionen Euro.
Aktualisiert: 08.01.2026, 14:42
Stendal. - 5,4 Millionen Euro für den Dom St. Nikolaus in Stendal: Mit diesem Geld soll die Generalsanierung des Gotteshauses abgeschlossen werden. Dompfarrer Markus Schütte erklärt, wie es nach der Information über den Geldsegen weitergeht.