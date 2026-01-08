weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Dompfarrer glücklich und nervös: „Ich bekam weiche Knie“: 5,4 Millionen Euro für Sanierung des Stendaler Doms

Dompfarrer Markus Schütte aus Stendal ist glücklich, aber auch nervös: Für die restliche Sanierung segnet das Land Sachsen-Anhalt den Dom mit einem Geldregen in Höhe von 5,4 Millionen Euro.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 08.01.2026, 14:42
Die Generalsanierung des Doms in Stendal wird fortgesetzt. Das Land Sachsen-Anhalt stellt dafür 5,4 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes zur Verfügung.
Die Generalsanierung des Doms in Stendal wird fortgesetzt. Das Land Sachsen-Anhalt stellt dafür 5,4 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes zur Verfügung. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - 5,4 Millionen Euro für den Dom St. Nikolaus in Stendal: Mit diesem Geld soll die Generalsanierung des Gotteshauses abgeschlossen werden. Dompfarrer Markus Schütte erklärt, wie es nach der Information über den Geldsegen weitergeht.