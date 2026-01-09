Heute wird das Sturmtief „Elli“ mit viel Schnee, Sturm und Eis im Jerichower Land erwartet. Die Winterdienste sind im Jerichower Land seit den Morgenstunden im Einsatz. Im Liveticker erfahren Sie, wie sich die Situationn in Burg, Genthin, Mockern, Gommern, Biederitz, Möser, Jerichow und Elbe-Parey entwickelt.

Burg/Genthin - Schnee, Glätte und auch Eis bestimmen seit Tagen die Lage im Jerichower Land. Heute wird das Sturmtief „Elli“ erwartet und mit ihm erhebliche Einschränkungen. Im Liveticker gibt es einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

10.05 Uhr: Busse rollen im Linenverkehr

Beim Linienverkehr ist im Laufe des Tages laut NJL mit Einschränkungen zu rechnen. Im schlimmsten Fall droht ein Komplettausfall. Wir drücken die Daumen, dass den Fahrgästen das erspart bleibt.

10 Uhr: Schnee fordert Grundstückseigentümer und Hausbesitzer

Schnee und Eis bringen nicht nur Rodelspaß, sondern auch Pflichten. Und zwar für Grundstückseigentümer und Hausbesitzer. Die sind heute besonders gefordert. Gemäß der Straßenreinigungssatzung sowie der Gefahrenabwehrsatzung gilt, dass bei Schneefall Gehwege freigehalten werden müssen.

Fußgängerüberwege sowie schmale Geh- und kombinierte Rad- und Gehwege unter einem Meter Breite sind vollständig zu räumen, alle anderen mindestens auf einer Breite von einem Meter.

Das Ganze muss in Gommern bis zu einer bestimmten Urhzeit erledigt sein.

9.50: „Elli“ sorgt für Absage in Jerichow

Das für heute geplante Verbrennen der Weihnachtsbäume an der Feuerwehr in Jerichow fällt witterungsbedingt aus. Als neuer Termin ist der Freitag, 16. Januar 2026, angedacht.

9.45 Uhr: Die Schneedecke in Gommern steigt

Acht Zentimeter Neuschnee haben Gommern bisher bedeckt. Trotz kräftiger Windböen und weiter anhaltendem Schneefall kommen die Einwohner ihren Pflichten nach, räumen Gehwege, streuen vor Häusern und sorgen dafür, dass das öffentliche Leben nicht ins Rutschen gerät.

9.32 Uhr: Amtliche Unwetterwarnung für den Landkreis

Für das Jerichower Land besteht eine amtliche Unwetterwarnung - wegen starker Schneeverwehungen. Stark erhöhte Schneedecken bis hin zu blockierten Verkehrswegen und oftmals stark eingeschränkte Sichtweiten würden für Gefahren für Leib und Leben sorgen, wie es heißt. Daher wird empfohlen, unnötige Gänge nach draußen sowie Fahrten zu vermeiden.

Die Unwetterwarnung gilt bis Sonnabend 0 Uhr.

9.25 Uhr: Autofahrer sind auf der B184 vorsichtig unterwegs

Die Bundesstraße 184 ist beräumt worden - der Winterdienst läuft. Fahrer sind deutlich vorsichtiger als an anderen Tagen unterwegs und kommen mit 40 bis 60 Stundenkilometer voran. Gerade wird auch der Fahrradweg an der B184 bei Vogelsang geräumt.

9.20 Uhr: Kita-Betreuung auf der Kippe

Die Betreuung von Kita-Kindern wird heute im Landkreis ganz unterschiedlich gehandhabt. In Burg und Biederitz etwa sind alle kommunalen Einrichtungen geöffnet, wie es auf Nachfrage bei den Verwaltungen heißt.

Eltern von Kindern, welche die Häuser der Johanniter besuchen, sind gebeten worden, ihre Jungen und Mädchen nach Möglichkeit zuhause zu betreuen.

"Unsere Kitas öffnen regulär", sagt DRK-Vorstandsvorsitzender Andy Martius auf Nachfrage.

9.15 Uhr: Kinderbetreuung ist willkommen

Nicht jedes Schulkind kann heute daheim bleiben, etwa weil es nicht betreut werden kann. „Daher bin ich froh, dass die Grundschule geöffnet und hier eine Betreuung möglich ist“, sagt eine Mutter auf dem Weg zur Evangelische Grundschule in der Burger Innenstadt.

9.11 Uhr: Nichts los auf dem Wochenmarkt in Burg

Der Wochenmarkt in Burg fällt heute dem Sturmtief zum Opfer: lediglich Fleischer Specht aus Schartau ist mit einem Wagen auf dem Magdalenenplatz anzutreffen. Generell steht der Wochenmarkt vor einer unsicheren Zukunft.

8.38 Uhr: Busverkehr rollt im Jerichower Land

Die NJL haben angekündigt, dass es mit Blick auf die Wetterlage und den zu erwartenden Schneemassen und Sturm zu Einschränkungen des Linenverkehrs kommen kann. Aktuell rollt es aber im Landkreis.

8.23 Uhr: Heute bleiben die Schüler im Jerichower Land zuhause

Die Präsenzpflicht für Schüler im Jerichower Land ist für den heutigen Tag aufgehoben worden. Die Kreisverwaltung hat Schulen angwiesen, eine Notfallbetreuung für jene Kinder und Jugendliche zu organisieren, die nicht daheim bleiben können.

8.15 Uhr: Innenstadt in Burg fast ausgestorben

Deutlich weniger Menschen sind heute Morgen in der Innenstadt von Burg unterwegs. „Viele haben sich auf das Wetter eingestellt“, merkt eine Mitarbeiterin vom Kiosk am Magdalenenplatz an.

Seit 6 Uhr ist der Lotto- und Zeitschriftenladen geöffnet und wurde seitdem von nur wenigen Menschen aufgesucht.

8.10 Uhr: Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40 rollen bis Burg und Genthin

Der Zugverkehr am Knotenpunkt Magdeburg ist zwar eingeschränkt worden, der Regionalexpress 1 und die Regionalbahn 40 rollen aber derzeit ins Jerichower Land.

5.30 Uhr: Fährbetrieb ist eingestellt

Die Fähren im Landkreis haben vorerst ihren Betrieb eingestellt. Wie die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) für die Fähre Ferchland-Grieben und der Betreiber der Fähre Rogätz mitteilen, musste der Fährbetrieb aufgrund von Treibeis auf der Elbe eingestellt werden. Dies gilt bis auf Weiteres.