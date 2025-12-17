Eine Gutachterin am Landgericht Stendal bewertet die Vorwürfe gegen einen 64-Jährigen aus dem Altkreis Osterburg. Es geht um mutmaßliche Übergriffe auf ein damals achtjähriges Mädchen.

„Immer, wenn meine Mutter gekommen ist, hat er damit aufgehört“

Der Angeklagte aus dem Altkreis Osterburg habe das Mädchen wiederholt an diversen Körperstellen berührt.

Stendal - Im Prozess gegen einen 64-Jährigen aus dem Altkreis Osterburg, dem sexuelle Übergriffe an zwei Mädchen vorgeworfen werden, ging es am Montag um die Glaubwürdigkeit der Aussagen des jüngeren Mädchens. Am mittlerweile vierten Prozesstag erstattete dazu eine Ärztin der Charité Berlin ihr Gutachten.