In Stendal ist eine Plakat-Aktion gestartet

50 bedruckte Doppeltafeln sind in der Altstadt in Stendal aufgehängt worden. Die Verantwortlichen erklären, welches Ziel sie mit der Aktion verfolgen.

Stendal - „Behinderung fängt im Kopf an – Haben Behinderte ein Recht auf Freizeit?“ lautet eine der vielen Fragen auf einem der 50 beidseitigen bedruckten Plakate, die in der Altstadt in Stendal aufgehängt worden sind. Insgesamt vier verschiedene Motive sind entworfen worden. Ideen-Geberin der Aktion ist Elisabeth Seyer, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte beim Landkreis Stendal. Die Verwaltungsmitarbeiterin und ihre Mitstreiter sprechen darüber, was sie mit der Plakat-Aktion erreichen möchten.