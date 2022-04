In Stendal kapituliert die Verwaltung vor randalierenden Jugendlichen

Immer wieder zerstören Jugendliche in Stendal Wartehäuschen von Bushaltestellen. Die Stadtverwaltung resigniert vor der Zerstörungswut.

Die Fensterscheiben an dieser Bushaltestelle in Stendal wurden zum wiederholten Male von Vandalen zerstört. Ersetzt werden sie nicht mehr.

Stendal - Immerhin sind die Glassplitter mittlerweile entfernt. Hunderte lagen nach dem Silvesterabend an der Bushaltestelle an der Ecke Stadtseeallee/Westfall in Stendal auf dem Bürgersteig. Unbekannte Täter hatten die Fensterscheibe, die Wartenden wenigstens ein bisschen Komfort bieten soll, zerstört.