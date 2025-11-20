Der beliebte Verbindungsweg über die Roßfurt in der Tangermünder Altstadt ist seit vielen Monaten gesperrt. Was der Grund dafür ist und wie die Zukunft aussehen könnte.

Die Brücke über die Roßfurt ist gesperrt. Der Weg darunter ist frei.

Tangermünde. - Seit dem 10. Juni 2024 ist die Brücke über die Roßfurt in Tangermünde gesperrt. Wie die Zukunft dieses Teils der historischen Innenstadt aussieht, weiß Ariane Günzel, zuständig für den Bereich Städtebaulicher Denkmalschutz/Stadtsanierung in der Stadtverwaltung Tangermünde.