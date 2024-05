Die Anwohner der Theodor-Fontane-Straße in Tangermünde leben mit einer halben Sandpiste vor der Tür. Zum Stand von Erschließung und Ausbau gibt es neue Informationen.

In Tangermünde wünschen sich Eigenheimbesitzer eine ordentliche Straße

Blick auf die letzten befestigten Straßenmeter der Theodor-Fontane-Straße. Danach folgen etwa 350 Sand und Schotter bis zur Einmündung in die Ulrichsstraße. Wann sie dieser Zustand ändern wird, ist aktuell noch nicht mit einem Jahr oder gar Datum zu benennen.

Tangermünde. - In Tangermünde ist es schwierig, ein Baugrundstück zu finden. Nicht erst seit heute. Deshalb hatten sich bereits vor mehr als zehn Jahren Interessenten zusammengetan, um in Eigeninitiative Bauland zu erschließen. Das Ergebnis: Etwa 15 kleinere und große Träume vom eigenen Wohnen sind seit 2015 in der Theodor-Fontane-Straße entstanden. Doch zum großen Glück fehlt noch ein ganz entscheidender Schritt.