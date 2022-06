Ines Müller ist das neue Gesicht in der Volkshochschule in Tangerhütte

Die Außenstelle der Kreisvolkshochschule hat ein neues Gesicht: Ines Müller, selbst Tangerhütterin und seit Jahrzehnten in der Erwachsenenbildung tätig, hat das Büro dort übernommen. Sie setzt auf den direkten Austausch mit Lernwilligen und Kursleitern.

Die Leiterin der Kreisvolkshochschule Stendal, Sabine Krüger (rechts), begrüßt die neue Ansprechpartnerin in Tangerhütte. Mit Februar dieses Jahres hat Ines Müller die Außenstelle der Kreisvolkshochschule dort übernommen.

Tangerhütte - In Tangerhütte ist in den vergangenen Jahrzehnten vieles weggefallen, was die Menschen aus früheren Kreisstadtzeiten noch kannten. Geschlossen wurden beispielsweise Bibliothek, Schwimmbad und das Gymnasium. Die Kreisvolkshochschule aber sei noch da und sie habe einiges zu bieten, sagt Ines Müller.