Stendal - Die Ansiedlung Intels in Magdeburg schlägt große Wellen. So groß, dass auch der Kreis Stendal davon betroffen sein wird. In einem Gastbeitrag bewerten Volker Wiedemer, Professor für Volkswirtschaft und Prorektor der Hochschule Magdeburg-Stendal, und Dr. Patrick Küpper, Wissenschaftler vom Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen, die Chancen und Risiken der Ansiedlung des Tech-Giganten für die Altmark.

Auswirkungen von Intel auch fürs Einzugsgebiet

Über die Auswirkungen der Ansiedlung von Intel wird viel und kontrovers diskutiert – nicht nur in Magdeburg. Auch in der Altmark gehören mit etwa einer Stunde Fahrtzeit einige Teile zum „Einzugsgebiet Intel“, wie unter anderem die Hansestädte Gardelegen und Stendal sowie die Einheitsgemeinde Tangerhütte.

Durch den weiteren Ausbau der A14 wird sich das Einzugsgebiet entlang der Autobahn erweitern und auch anliegende Verbandsgemeinden und Hansestädte wie Arneburg-Goldbeck, Osterburg und auch Seehausen mit einschließen.

So mischten sich auf einer Sitzung des Unternehmernetzwerks Altmark im November 2023 durchaus sorgenvolle Fragen in die anfängliche Euphorie um die Ansiedlung Intels: Geht der mögliche Aufschwung auf Kosten der peripheren Regionen und somit der Altmark? Werden die Lebenshaltungskosten weiter steigen und wird gar der Wohnraum knapp werden? Woher sollen überhaupt die Intel-Fachkräfte kommen, wenn nicht aus den einheimischen Unternehmen?

Intel-Ansiedlung: Chancen für Sachsen-Anhalt

Die Hochschule Magdeburg-Stendal widmet sich im aktuellen Semester am Standort Stendal im Rahmen einer Ringvorlesung sowie der Altmärkischen Netzwerkkonferenz dem Thema. Bei einer Podiumsdiskussion diskutierten wir zusammen mit dem Geschäftsführer des Unternehmens Mercer Stendal, André Listemann, dem Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, Steve Kanitz, sowie dem Geschäftsführer von Kinderstärken, Benjamin Ollendorf.

Im Ergebnis zeichnet sich doch ein überraschend eindeutiges Bild ab: Es gibt wenig Grund zur Sorge – weder für die Altmark und andere periphere Regionen noch für die Stadt Magdeburg selbst. Im Gegenteil: Es bieten sich durchaus Chancen für ganz Sachsen-Anhalt.

Ein wesentlicher Grund, dass keine allzu großen negativen Folgen zu erwarten sind, besteht darin, dass ausreichend Kapazitäten in Magdeburg und seinem unmittelbaren Umland vorhanden sind: Zunächst gibt es schlicht genug Platz, genügend Fläche auch für Wachstum und weitere Ansiedlungen.

Dr. Patrick Küpper arbeitet am Thünen-Institut. Foto: Matthias Piekacz

Auch der Wohnungsmarkt hat ausreichend Kapazitäten, wie ein Blick auf die Kaltmiete in Magdeburg zeigt. Diese liegen mit circa 6,50 Euro pro Quadratmeter weit unter Bundesdurchschnitt von 9,51 Euro. In den Metropolen wird sogar etwa doppelt so viel Miete verlangt.

Der Preis ist bei funktionierenden Märkten ein Knappheitsindikator, das heißt, bei solch niedrigen Mietpreisen ist davon auszugehen, dass genügend Wohnraum vorhanden ist. Der Aufnahme der erforderlichen Fachkräfte mit ihren Familien sollte demnach wenig im Wege stehen.

Allerdings sollte auch nicht nur die Quantität, sondern auch die Passfähigkeit des vorhandenen Immobilienangebots auf die künftigen Bedürfnisse überprüft und ausgerichtet werden. Hier weisen vergangene Projekte wie Raumpioniere auf einen gewissen Handlungsbedarf auch in der Altmark hin.

Auch mit Blick auf die Unternehmenslandschaft Sachsen-Anhalts stellt man fest, dass es für ein Produktionsunternehmen der Größe von Intel noch ausreichend Platz gibt und es auch zu erwarten ist, dass eine hochwertige Zulieferindustrie und Dienstleistungsunternehmen das Unternehmensportfolio sinnvoll erweitern werden.

10.000 neue Arbeitsplätze durch Intel-Ansiedlung: Genügend Fachkräfte vorhanden

Selbst der oft zitierte Fachkräftemangel ist bei genauer Betrachtung weniger problematisch: Die zu erwartenden 10.000 neuen Arbeitsplätze in Folge der Ansiedlung von Intel – darunter auch typische Industriejobs im Bereich Maschinen- und Anlagenführung – müssen nicht zwangsläufig von außen besetzt werden.

Allein die Zahl der registrierten Arbeitslosen beträgt in Magdeburg 10.000 Personen – liegt also in der Höhe der erforderlichen Arbeitskräfte. Zählt man die direkt an Magdeburg angrenzenden Landkreise hinzu, sind es circa 25.000 registrierte Arbeitslose.

Auch wenn man natürlich an einem bestehenden „Qualifikationsmismatch“ (Qualifikation der Arbeitslosen passt nicht zu den Anforderungen der offenen Stelle, Anm. d. Red.) arbeiten muss, bestehen angesichts des langsamen Aufbaus der Fabriken und Zulieferfirmen gute Chancen, dass die Arbeitslosenquote weiter deutlich sinken wird und im Ergebnis die Kaufkraft in der Region deutlich steigt.

Natürlich werden sich einige Altmärker überlegen, den Job in Richtung Magdeburg zu wechseln, wobei der Anteil an Arbeitsplätzen, deren Qualifikationsniveau mit dem von Intel geforderten vergleichbar ist, in der Altmark relativ gering sein dürfte. Gleichwohl sind auch die altmärkischen Unternehmen gefordert, entsprechend attraktive Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Dabei können ein gutes Arbeitsklima, Familienfreundlichkeit, ländliche Wohnstandorte, kurze Pendelwege und niedrige Lebenshaltungskosten durchaus wichtiger als die reine Lohnhöhe sein. Daher, so glaubt auch Landrat Steve Kanitz (SPD), sind Jobwechsel nur in geringerem Umfang, vorwiegend im höherqualifizierten Segment, zu erwarten. Ein Erdrutsch ist bei der gegebenen Entfernung und den Größenordnungen unwahrscheinlich.

Professor Volker Wiedemer ist Prorektor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Foto: Matthias Piekacz

Neben geringen negativen Effekten, sind aber auch positive zu erwarten. Insgesamt kann die Altmark durch eine größere Aufmerksamkeit und Erkennbarkeit von Intel profitieren. Denn für was stehen Sachsen-Anhalt und die Altmark von außen betrachtet? Hier ist sicher noch Luft nach oben, insbesondere mit Blick auf das Image.

Hochtechnologie in Verbindung mit hoher Lebensqualität kann durchaus eine neue Facette liefern. In dem Zusammenhang sollte die Altmark an dem Aufbau eines Profils arbeiten sowie an der nach außen sichtbaren Vermarktung als lebenswerte Region mit attraktiven und finanzierbaren Möglichkeiten, sich als Privatperson wie auch als Unternehmen niederzulassen. Auch können die Umsätze im Bereich des Tourismus („Naherholungsgebiet für Intel“) sowie der Ernährungswirtschaft im Zuge höherer Kaufkraft in der Region wachsen, wie Kanitz betonte.

Mercer-Geschäftsführer Listemann wies in den Diskussionen darauf hin, dass die Kultur der nordamerikanischen Konzerne darauf ausgerichtet sei, sich in der erweiterten Ansiedlungsregion „beliebt“ zu machen. Sie wollen hier Netzwerke aufbauen, und das beinhaltet auch Sponsoring für regionale Projekte im kulturellen und sozialen Bereich. Wenn sich die regionalen Akteure bei ihrer Ansprache von Intel abstimmen, könnte die Altmark mit vom sozialen unternehmerischen Engagement profitieren.

Aufblühendes Magdeburg durch Intel: Perspektive der Jugend

Geschäftsführer Benjamin Ollendorf mahnte in der Diskussion, neben der Familienorientierung die Perspektive der Jugend nicht zu vergessen. Insbesondere für junge Menschen könnte die Sogwirkung in Richtung eines aufblühenden Magdeburgs am stärksten wirken.

Er sieht aber bereits ohne Intel-Ansiedlung erheblichen Bedarf, attraktive Angebote speziell für die jüngere Generation zu schaffen. Denn selbst wenn das Halten der jungen Leute nicht in jedem Fall gelingen dürfte, so legen positive Erfahrungen in der Region doch die Grundlage, spätestens in der Familiengründungsphase über eine Rückkehr nachzudenken.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Es wird sich die altmärkische Welt nicht großartig verändern, ein wenig schon und das eher zum Guten. Auch eine gewisse Internationalität wird nicht schaden, sondern die eh schon vorhandene Vernetzung erweitern.

Von einer historischen Entwicklungsperspektive aus betrachtet, kann man sagen, dass die Intel-Ansiedlung einen Beitrag leisten kann, die weitaus größeren Schrumpfungs- und Abwanderungseffekte der letzten Jahrzehnte in Sachsen-Anhalt und der Altmark abzumildern. Nicht mehr und auch nicht weniger.