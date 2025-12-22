Clara Sabitzer aus Stendal strebt unter ihrem Künstlernamen CLÅRA eine Musikkarierre an. Nun hat sie einen weiteren Meilenstein erreicht und ihr erstes eigenes Album veröffentlicht.

Stendal - Die 21-jährige Clara Sabitzer aus Stendal startete vor gut zwei Jahren unter ihrem Künstlernamen CLÅRA ihre Musikkarriere. Nun hat sie einen weiteren Meilenstein erreicht und ihr erstes Mini-Album veröffentlich, auch EP (Extended Play) genannt. Fünf neue Lieder sind auf dem Album zu hören, das auf verschiedenen Musikplattformen im Internet zu finden ist. Im Gespräch mit Volksstimme-Reporter Leon Zeitz spricht sie über ihren Weg.