Musikkarierre und Studium Interview: Sängerin aus Stendal veröffentlicht erstes eigenes Album
Clara Sabitzer aus Stendal strebt unter ihrem Künstlernamen CLÅRA eine Musikkarierre an. Nun hat sie einen weiteren Meilenstein erreicht und ihr erstes eigenes Album veröffentlicht.
22.12.2025, 10:00
Stendal - Die 21-jährige Clara Sabitzer aus Stendal startete vor gut zwei Jahren unter ihrem Künstlernamen CLÅRA ihre Musikkarriere. Nun hat sie einen weiteren Meilenstein erreicht und ihr erstes Mini-Album veröffentlich, auch EP (Extended Play) genannt. Fünf neue Lieder sind auf dem Album zu hören, das auf verschiedenen Musikplattformen im Internet zu finden ist. Im Gespräch mit Volksstimme-Reporter Leon Zeitz spricht sie über ihren Weg.