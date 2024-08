Was aus der ambitionierten Idee für Wohnblöcke in Stendal-Stadtsee geworden ist.

Ist dieser Penthouse-Traum in Stendal gestorben?

Der ursprüngliche Plan für die SWG-Blöcke in der Albert-Einstein-Straße in Stendal sah unter anderem Penthouse-Wohnungen vor.

Stendal. - Die aus DDR-Zeiten stammenden Plattenbauten in der Albert-Einstein-Straße in Stendal werden aufgehübscht. Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft reduziert dabei die Etagen ihrer Wohnhäuser von fünf auf drei. Ex-SWG-Chef Daniel Jircik hatte zudem Penthouse-Wohnungen angekündigt. Was wurde aus den ambitionierten Plänen?