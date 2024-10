Stendal/Beverley - Die Urkunde über eine offizielle Städtepartnerschaft zwischen Stendal und dem englischen Beverley ist es noch nicht, aber ein großer Schritt in diese Richtung. „Vielleicht gelingt es doch noch einmal, Partnerschaft über die Urkunde schreiben zu können“, sagte Rüdiger Hell, stellvertretender Vorsitzender der Partnerschaftsgesellschaft der Hansestadt Stendal, bevor Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) zur Tat schritt. Er unterschrieb am 15. Oktober 2024 im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses die Freundschaftsurkunde zwischen beiden Städten, die sein Beverleyer Amtskollege David Boynton bereits unterzeichnet hatte.

Das Amt des Boten und Botschafters hatte Antonio Mündel übernommen, Vorstandsmitglied der Beverley-Lemgo Twinning Association (Partnerschaftsgesellschaft). Er gehört zur Gruppe aus Beverley, die knapp eine Woche zu Gast in Stendal ist. Toni Mündel und seine Vorstandskollegen waren es, die vor einigen Jahren den Anstoß gegeben hatten, die seit mehr als drei Jahrzehnten bestehende inoffizielle Partnerschaft offizieller zu machen.

Der Wunsch der Engländer wurde in Stendal gehört: Im Oktober 2022 beschloss der Stadtrat, Beverley eine offizielle Städtepartnerschaft anzubieten. Der dortige Stadtrat ließ sich mit der Antwort etwas Zeit und eine Kommunalwahl im Mai 2023 verstreichen, bevor die Antwort kam: zwar mit einem Nein zur offiziellen Partnerschaft, aber einem klaren Ja zum Ausbau der Zusammenarbeit. Und genau das wurde gestern Nachmittag urkundlich gemacht. „Das ist ein schöner Moment, weil das Band zwischen Lemgo, Stendal und Beverley seit vielen Jahren existiert“, sagte OB Sieler.

Über die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Lemgo und Stendal waren vor rund 34 Jahren die ersten Kontakte entstanden, denn Beverley ist offizielle Partnerstadt Lemgos. Frank Boden, Vorstandsmitglied der Partnerschaftsgesellschaft Stendal, hatte als Geschenk für die Gäste aus England ein Foto mitgebracht, das er bei der ersten Reise von Stendalern in die englische Stadt aufgenommen hat. „Darum freut es mich besonders, dass das heute passiert“, kommentierte er die Unterzeichnung der Urkunde.

Extra dafür war Torsten Buncher, Vorsitzender der Partnerschaftsgesellschaft Lemgo, angereist. Von Lemgoer Seite aus sei man sehr glücklich, dass das Band zwischen Stendal und Beverley noch enger geknüpft werde. Das Vorhaben, zum Beispiel die Zusammenarbeit von Schulen und sozialen Einrichtungen beider Städte auszubauen, „ist der richtige Weg, den wir in Europa gehen müssen“. Schulen, Sportvereine, Feuerwehr, Kultur, die Hansegeschichte ... auch Antonio Mündel sieht viele Bereiche für eine Zusammenarbeit. „Hoffentlich können wir es ausbauen“, sagte er.

Auch wenn es „nur“ eine Freundschaftsurkunde ist, „hat es schon einen offiziellen Charakter“, betonte Bastian Sieler. „Sie legt den Grundstein, um zwischen beiden Städten einen noch intensiveren Austausch zu pflegen.“ Sein Wunsch ist, eine Art Verbindung zu schaffen, an der er selbst, die Verwaltung und der Stadtrat beteiligt sind, aber auch die Stadtgesellschaft.

Bisher läuft das Miteinander vor allem über die Partnerschaftsgesellschaften beider Städte. Die Stendaler haben für die englischen Gäste für die nächsten Tage ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, zu dem eine Domführung ebenso gehört wie Ausflüge nach Magdeburg und Wolfsburg. Bis auf die Corona-Zeit gab/gibt es Besuche im jährlichen Wechsel. Einen großen Anteil daran und am intensiven Miteinander hatte Eva La Pensée, bis zu ihrem Tod Vorsitzende der Beverley-Lemgo Twinning Association und Ehrenmitglied der Stendaler Partnerschaftsgesellschaft. Darum sollte ihr Name an einem Tag wie diesen nicht ungenannt bleiben, so Rüdiger Hell.