Jobbörse: Ukrainerinnen in Stendal wollen unbedingt arbeiten

Mariia Oblog (links) und Anna Mizinina sind seit Anfang April in Stendal. Die beiden Ukrainerinnen haben vor dem Krieg in ihrer Heimat als Grundschullehrerinnen gearbeitet. Nun sind sie auf Jobsuche.

Stendal - Ein Mitarbeiter des Jobcenters brachte es auf den Punkt. „Wenn hier jeden Tag so ein Andrang wäre, wäre der Fachkräftemangel wahrscheinlich schnell gelöst“, sagte er, als er am Donnerstag vom Foyer in Richtung des Nachbarraumes schaute. Dort herrschte dichtes Gedränge. Die Sozialarbeiter und Übersetzer hatten alle Hände voll zu tun. Etwa 100 vor dem Krieg geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer informierten sich bei der vom Landkreis, Jobcenter und Arbeitsagentur initiierten Jobbörse über Möglichkeiten, in der Region Arbeit zu finden.

Vertreten waren sieben Firmen aus verschiedenen Branchen. Von der fertigenden Industrie (Graepel) über die Gastronomie (Mainly, Güldene Pfanne) bis zur Medizin und Pflege (DRK) präsentierten sich Unternehmen.

Grundschullehrerinnen wollen arbeiten

Das Interesse der Ukrainerinnen und Ukrainer verteilte sich dabei gleichmäßig auf die verschiedenen Bereiche. Und offensichtlich ist die Motivation hoch, in Deutschland im Beruf anzukommen. Bei Anna Mizina und Mariia Oblog zum Beispiel. Die beiden 20-Jährigen sind seit Anfang April in Deutschland. In ihrer Heimat waren sie als Grundschullehrerinnen tätig, erzählen sie. Da ist es nur logisch, dass sie hier ebenfalls gerne mit Kindern arbeiten würden. „Am liebsten sofort“, wie Anna Mizina bemerkt.

Wie gut die Chancen dafür stehen, können sie am Donnerstag nicht einschätzen. Dass sich die beiden Schulsysteme nur schwer vergleichen lassen, ist den beiden bewusst. „Die Unterschiede sind groß“, sagt Mariia Oblog. Immerhin haben sie die Chance, sich mit den Experten des Kreisschulamtes darüber auszutauschen.

Selbst wenn sie nicht in ihrem ursprünglichen Beruf fündig werden, würde das ihre Motivation nicht hemmen, sagen sie. „Wir wollen auf jeden Fall einen Job kriegen und Geld verdienen“, sagt Anna Mizina.

Das Beispiel der beiden jungen Frauen zeigt: Die Motivation ist hoch, einige Hindernisse gilt es aber zu überwinden. Zwar sprechen besonders die jüngeren Geflüchteten Englisch, die wenigsten haben jedoch belastbare Deutschkenntnisse. Und nicht jede ukrainische Berufsausbildung ist mit einer deutschen vergleichbar.

Berufsabschlüsse nur bedingt vergleichbar

Um dieses Problem weiß Georg Haberland, Pressesprecher der Arbeitsagentur. „Für den deutschen Arbeitsmarkt müssen da gewisse Anpassungen vorgenommen werden. Bei einigen Berufen müssen zum Beispiel theoretische Grundlagen noch vermittelt werden“, sagt er.

Hinzu kommt ein anderer Faktor. Viele Ukrainerinnen sind mit ihren Kindern nach Deutschland gekommen, während die Väter nicht ausreisen dürfen. In vielen Fällen müsste die Betreuungsfrage geklärt werden.

Das ist dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes bewusst, der mit einem Stand bei der Jobbörse vertreten war.

„In der Pflege ist das ein Faktor, weil man in Schichten arbeiten muss“, sagt DRK-Pressesprecherin Franziska Präbke. Trotzdem habe man großes Interesse, Geflüchteten eine Chance zu geben.

Große Chancen in der Gastronomie

Eine ähnliche Willkommenskultur herrscht in der Gastronomie. Manfred Hippeli, Inhaber des Restaurants „Güldene Pfanne“ in Havelberg, würde keine Sekunde warten, um Ukrainer einzustellen. „Wenn jemand heute bei unterschreibt, könnte er morgen anfangen“, sagt der Koch. In Interessenten habe es bei ihm auch nicht gemangelt.

Entsprechend positiv fällt das Fazit von Patrick Puhlmann (SPD) aus: „Ich finde es bemerkenswert, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen so ein großes Interesse daran haben, hier arbeiten zu wollen.“

Er sei froh, dass der Landkreis gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Perspektiven aufzeigt.