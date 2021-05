Johanniter machen Stendal zum Ausbildungszentrum

Stendal - vs

Das Stendaler Johanniter-Krankenhaus und die Johanniter-Unfall-Hilfe, Landesverband Sachsen-Anhalt/Thüringen, arbeiten ab sofort im Rahmen einer Ausbildungskooperation zusammen. Ziel sei es, dem Fachkräftemangel in den Pflegeberufen etwas entgegenzusetzen, wie Andreas Weigel, Landesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), und Krankenhausdirektor Michael Schmidt bei der Vertragsunterzeichnung betonten.

Im neuen Ansatz der generalistischen Pflegeausbildung werden nun unter dem Dach der Johanniter-Akademie junge Leute sowohl für die Altenpflege als auch für Kranken- und Kinderkrankenpflege gemeinsam ausgebildet. Stendal ist damit das Zentrum der Pflegeausbildung für beide Partner. Die Weichen dafür wurden bereits im September vergangenen Jahres gestellt. Ein Grund mehr für JUH-Landesvorstand Weigel festzustellen: „Die Johanniter sind ein guter Arbeitgeber und ein kompetenter Bildungsträger zugleich.“

Eine solche Kooperation zwischen Krankenhaus und Unfall-Hilfe sei neu. „Die gemeinsame Bündelung der Ausbildungsaktivitäten bietet viele Vorteile“, so Dina Maurer, Leiterin der Johanniter-Pflegeschule. Eine größere Zielgruppe an Auszubildenden werde angesprochen. Sie durchliefen alle Bereiche der Pflege und könnten am Ende entscheiden, welchen Berufsweg sie einschlagen. Das habe sich in diesem Jahr schon bei den gestiegenen Bewerberzahlen bemerkbar gemacht.

Johanniter-Akademie möchte in Stendal eine Ausbildung mit höchster Qualität bieten

Bewusst habe man sich für Stendal als Standort entschieden. Eine für junge Leute attraktive Stadt„Stendal bietet eine sehr gute Anbindung zu den Ausbildungsbetrieben und ist mit den kulturellen Angeboten attraktiv für junge Leute“, erläutert Dina Maurer die Vorteile der neuen Akademie in der Heerener Straße. Lars Menzel, Leiter der Johanniter-Akademie, ist sich sicher, dass Bewerber eine sehr gute Ausbildung erwartet. „Wir senden mit unserer Kooperation das Signal, sich bei uns Johannitern in diesem Beruf in höchster Qualität ausbilden lassen zu können.“

Michael Schmidt ergänzt: „Wir brauchen Fachkräfte. Wir wollen, dass die von uns gut ausgebildeten jungen Leute in der Region bleiben. Der erste Schritt hierfür ist die Ausbildung und die Anbindung an einen attraktiven Arbeitgeber wie die Johanniter.“