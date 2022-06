Junge Denkmalschützen retten zerfallene Gutskirche bei Stendal

Seit mehr als 20 Jahren bemüht sich ein Förderverein um die Sanierung der alten Gutskirche in Vollenschier bei Stendal. 18 junge Denkmalschützer leisten dazu ihren Beitrag.

Lea Lehnert (links) aus Dresden hilft dabei, die Mauer der Kirche in Vollenschier schick zu machen. Mit ihr waren 17 weitere junge Leute nach Vollenschier gereist, die ein Freiwilliges Soziales Jahr im Denkmalschutz absolvieren.

Vollenschier - Im Herbst möchte Lea Lehnert ihr Studium beginnen. Am liebsten Architektur. Vorher wollte sie noch ein paar praktische Erfahrungen sammeln. Dafür hat es die Dresdenerin in die Denkmalpflege verschlagen. Beim Verein Jugendbauhütte der deutschen Gesellschaft für Denkmalpflege in Quedlinburg absolviert sie ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).