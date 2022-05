Wildpark Junge Familie schiebt Online-Petition an, damit der Wildpark in Weißewarte erhalten bleibt

Eine Familie aus Weißewarte will um den Wildpark in ihrem Dorf kämpfen – mit der Unterstützung vieler Wildparkfreunde, mit Unterschriftenlisten in Geschäften der Region und mit einer Online-Petition. Die hat in den ersten drei Tagen bereits mehr als 7000 digitale Unterschriften bekommen.