Die 18-jährige Hedwig Böhme aus Stendal wagt das Abenteuer Freiwilliges Ökologisches Jahr in Costa Rica. Warum sie sich für diesen Schritt entschieden und was sie bislang im Ausland erlebt hat.

Stendal/Quesada - Kaum hat sie ihr Abitur am Winckelmann-Gymnasium in Stendal in der Tasche, zieht es Hedwig Böhme auf einen anderen Kontinent. Die 18-Jährige absolviert derzeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Costa Rica. Die ersten Monate hat sie hinter sich und erzählt der Volksstimme von ihren bisher gesammelten Erfahrungen – sowohl den guten als auch den schlechten.