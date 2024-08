Alexander Beier aus Tangermünde will von Kindesbeinen an Mitmenschen unter die Arme greifen. Als Pflegefachkraft im Johanniter-Krankenhaus hat er seine Berufung gefunden.

Junger Mann wird Pflegefachkraft in Stendal, weil er Menschen helfen will

Alexander Beier (3. von rechts) bei der Ausbildung an einer Reanimatiosnpuppe.

Stendal/Tangermünde - Schwierigkeiten auf einem Weg werden gelegentlich als Prüfungen bezeichnet. So gesehen, waren die Pflegeschüler am Johanniter-Krankenhaus in Stendal die vergangenen drei Jahre im Prüfungsstress.