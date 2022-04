Junior-Wahl an Bismarker Sekundarschule: So hätten die Acht- bis Zehntklässler den Bundestag gewählt

An der Bismarker Sekundarschule fand vor der Bundestagswahl eine Junior-Wahl statt. Die Volksstimme vergleicht den Ausgang der Schüler-Wahl mit dem Ergebnis der Bundestagswahl am Sonntag in der Einheitsgemeinde.

Bismark - Am Sonntag schlossen zur Bundestagswahl um 18 Uhr die Wahlkabinen. Danach begann das große Auszählen. An der Bismarker Sekundarschule stand das Wahlergebnis aber bereits am vergangenen Freitag zur Mittagszeit fest. Die Einrichtung hatte sich an der Junior-Wahl beteiligt und 116 Schüler der achten bis zehnten Klassen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.