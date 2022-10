Kahlschlag - Jugendclubs im Kreis Stendal nur noch alle 14 Tage offen?

Benni, ein Jugendlicher aus Stendal, hat dank der Ermutigung im Jugendclub Eckstein in Stendal seinen Hauptschulabschluss geschafft.

Stendal - Auf die Jugend wird gern geschimpft: Zu nichts Lust, faul, sie hängen nur am Handy, und in der Schule lernen sie nichts mehr. Doch was tut die Gesellschaft eigentlich für ihr wichtigstes Kapital – ihre Zukunft?