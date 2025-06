Neues Kiosk-Angebot macht den Besuch des Naturbades „Kolk“ in Bismark im Landkreis Stendal interessanter.

Chris Isberner betreibt mit seiner Partnerin Karina Effner seit dieser Saison den Kolk-Kiosk im Naturbad in Bismark und sorgt nach Jahren wieder für Freibad-Pommes und vieles andere mehr.

Bismark. - „Die Preise und das Angebot sind super“, sagt Mama Denise Dehle, während sich ihr Töchterchen über die riesige Auswahl an Süßigkeiten freut. Auch Feuerwehrmann Karsten Bessing, der vor dem Dienstabend mit seiner Familie eine Abkühlung im Naturbad „Kolk“ in Bismark im Landkreis Stendal sucht und mit seinem Nachwuchs am Kiosk den Hunger auf Eis stillt, ist begeistert. Bedient werden beide Bismarker von Chris Isberner. Seine freundliche Art hat Eindruck hinterlassen, nicht nur bei den Kindern.