Klangphase am 12. August in Stendal: Wegbeschreibung und Künstler

Sebastian Brandenburg (rechts) und Jan Petzold sind die Köpfe hinter Klangphase. Die nächster Party der Techno-Reihe findet am 12. August 2023 im Langen Weg in Stendal statt.

Stendal - Wer die Klangphase am 12. August im Langen Weg 52 in Stendal besuchen möchte, sollte sich nicht von Navigationssystemen fehlleiten lassen. Google Maps & Co. geben als Ziel das Gelände eines Reifenlagers an.

Der Lange Weg 52, der von den Organisatoren angegeben wird, befindet sich auf dem Weg Richtung Krematorium auf der rechten Straßenseite. Begrenzte Parkmöglichkeiten für Autofahrer gibt es an den Straßenrändern.

Karten für Klangphase am 12. August 2023 in Stendal

Karten im Vorverkauf gibt es auf www.biberticket.de und in jedem Volksstimme-Service-Center. Abendkasse: 25 Euro.

Auf zwei Bühnen treten sechs Künstler auf. Auf dem Techno Floor werden die Besucher von Klangphase von Grace Thompson, Stev_O und Tobi von der Fuhr unterhalten. Auf der Hauptbühne, dem Main Floor, treten Lexy & K-Paul, Kleinstadtfrequenz und Glüxxkind auf.