Stendal kann second hand. Wie der Kleidertausch in Stendal sich von einer Demonstration zu einer festen Veranstaltung entwickelt hat.

Kleidertausch in Stendal: Damit die Klamotten nicht verrotten

Second hand

Annemarie Glufke (links, 19) und Jette Cobold (23) freuen sich über ihre Funde beim Kleidertausch in der Kleinen Markthalle in Stendal.

Stendal. - Röcke, Hosen, Hemden, Schuhe: Die Kleine Markthalle in Stendal ist beim Kleidertausch voll damit. Die Volksstimme hat für die Serie „Engagiert für meine Stadt“, in Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur Altmark, die ehrenamtlich organisierte Aktion besucht. Mitorganisator Hagen Wolf erklärt, wie sich der Kleidertausch von einer Demo zu einer festen Größe in Stendal entwickelt hat.