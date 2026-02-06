Kreativität fördern Kleine Legosteine stärken Kinder in Stendal-Stadtsee
Bei dem Winterferienprojekt im Hort der Juri-Gagarin-Grundschule in Stendal-Stadtsee ist Konzentration gefragt. Was Kinder beim gemeinsamen Bau einer Lego-Stadt lernen.
Stendal - „Nur gucken, nicht anfassen und vor allem staunen.“ So begrüßt Hortleiterin Katja Gericke von der Juri-Gagarin-Grundschule in Stendal-Stadtsee die Besucher, die es am Donnerstag kaum erwarten konnten, das Ergebnis von drei Tagen mühsamer Bauarbeiten in Gänze zu betrachten.