Bei dem Winterferienprojekt im Hort der Juri-Gagarin-Grundschule in Stendal-Stadtsee ist Konzentration gefragt. Was Kinder beim gemeinsamen Bau einer Lego-Stadt lernen.

Von Nadine Wustmann 06.02.2026, 15:35
Feierliche Eröffnung der Stadt aus mehr als 150.000 Lego-Steinen im Hort der Juri-Gagarin-Grundschule in Stendal-Stadtsee: Anabell Nguyen (9) hat sich nach langer Überlegung für eine Rutsche und einen Pool entschieden.
Feierliche Eröffnung der Stadt aus mehr als 150.000 Lego-Steinen im Hort der Juri-Gagarin-Grundschule in Stendal-Stadtsee: Anabell Nguyen (9) hat sich nach langer Überlegung für eine Rutsche und einen Pool entschieden. Foto: Nadine Wustmann

Stendal - „Nur gucken, nicht anfassen und vor allem staunen.“ So begrüßt Hortleiterin Katja Gericke von der Juri-Gagarin-Grundschule in Stendal-Stadtsee die Besucher, die es am Donnerstag kaum erwarten konnten, das Ergebnis von drei Tagen mühsamer Bauarbeiten in Gänze zu betrachten.